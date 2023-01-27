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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ 74 لعيد الجمهورية الهندية
2023-01-26
مندوب إيران بالأمم المتحدة: سورية هي إحدى ركائز الأمن بالمنطقة
2023-01-26
كاتب كندي: واشنطن وحلفاؤها يرتكبون منذ سنوات جرائم حرب في سورية
2023-01-26
نائب مندوب الصين بالأمم المتحدة: يجب إنهاء الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية في سورية
2023-01-26
تشارنوغورسكي: الإجراءات الغربية أحادية الجانب تزيد من معاناة الشعب السوري
2023-01-26
المقداد خلال لقائه لاكروا: وجود قوات حفظ السلام ليس بديلاً عن إيجاد حل نهائي لمشكلة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية
2023-01-26
وزيرة الثقافة تبحث مع سفير البرازيل بدمشق آليات تعزيز التعاون وتطويره
2023-01-25
محليات
بأيد حرفية ماهرة… تواصل أعمال ترميم الجامع الأموي الكبير بحلب
2023-01-27
سورية تدين مجزرة كيان الاحتلال في جنين وتطالب الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوضع حد لجرائمه
2023-01-27
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً
2023-01-27
تواصل فعاليات ورشة (تحويل التعليم.. ضرورة ملحة لمستقبلنا المشترك) بدمشق
2023-01-27
القبض على شخص يزور نسخ ضبوط شرطية بحلب
2023-01-26
حملة تشجير في المدينة الرياضية باللاذقية
2023-01-26
لحصوله على شهادة الطب البشري.. وزارة الكهرباء تكرم العامل محمد الحمادة
2023-01-26
رياضة
إقالة مدرب فريق أياكس الهولندي لكرة القدم لسوء النتائج
2023-01-27
تسيتسيباس يتأهل لنهائي بطولة أستراليا للتنس
2023-01-27
تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
2023-01-26
الأرثوذكسي يفوز على أهلي حلب في رابع مباريات بطولة غرب آسيا وصل الدولية لكرة السلة
2023-01-26
الحرية يفوز على الوثبة في سادس مباريات دوري كرة السلة للرجال
2023-01-26
الوحدة وحطين يتعادلان في افتتاح الجولة العاشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم
2023-01-26
ريباكينا إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
2023-01-26
اقتصاد
وزير النفط الباكستاني: سنستورد النفط الروسي ابتداء من نيسان
2023-01-27
غازبروم: ضخ 24.2 مليون متر مكعب من الغاز يومياً إلى أوروبا
2023-01-27
بحث آفاق التعاون في مجال النفط بين سورية وفنزويلا
2023-01-26
المركزي: إجراء تعديلات على قرارات وتعليمات متعلقة بالتجارة الخارجية
2023-01-26
تعرف على الإجراءات والتسهيلات الجديدة المقدمة من قبل مشروع التحول للري الحديث
2023-01-26
الذهب يرتفع ألف ليرة محلياً
2023-01-26
زراعة 32 ألف هكتار بالعدس في الحسكة
2023-01-26
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سورية تدين مجزرة كيان الاحتلال في جنين وتطالب الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوضع حد لجرائمه
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً
أمام الرئيس الأسد.. أربعة سفراء يؤدون اليمين الدستورية
أعمال ترميم الجامع الأموي الكبير بحلب
2023-01-27
أعمال ترميم الجامع الأموي الكبير بحلب
2023-01-27
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