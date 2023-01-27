زراعة الفواكه الاستوائية في طرطوس.. ازدياد في المساحة والأصناف

طرطوس-سانا

تنتشر في محافظة طرطوس زراعة أكثر من خمسين صنفاً من الفواكه الاستوائية التي تشتهر بها منطقة الشرق الأوسط، وأهمها فاكهة الدراغون بألوانها (الأحمر والأبيض والأصفر والأخضر) والأفوكادو والشوكولاته والقشطة، وهي ذات قيم غذائية واقتصادية عالية.

رئيس مجلس إدارة جمعية منتجي الفواكه الاستوائية في طرطوس نادر صالح أوضح في تصريح لمراسلة سانا أن الزراعات الاستوائية تتطلب مناخاً مشابهاً للمناطق التي تنمو بها، وهذا ما يميز المنطقة الممتدة من مدينة اللاذقية إلى منطقة الحميدية في طرطوس، لافتاً إلى أن هذه الزراعات لا تتطلب الكثير من العناية حيث تحتاج الماء والسماد في السنوات الأولى من زراعتها، وبعدها تعيش على مياه الأمطار وقليل من الري بالتنقيط.

وأشار صالح الى أنه تم البدء بزراعة هذه الأصناف عام 2010، باستجلاب عدد من شجيرات الدراغون الأحمر والأبيض والأفوكادو والقشطة والشوكولاته البيضاء والسوداء التي تتمتع بإنتاج عال ومردود اقتصادي مميز، نتيجة لارتفاع أسعارها في السوق المحلية، وقد وصلت اليوم أعداد الشتلات إلى أكثر من مليوني شتلة من فاكهة الدراغون مع الزيادة المستمرة لها، وأكثر من نصف مليون شجرة من الأفوكادو منها مئة ألف شجرة منتجة ومن الشوكولاته والقشطة بحدود 25 ألف شجرة، مبينا أنه يتم تصدير الفائض من الإنتاج وتحديداً إلى دول الخليج العربي.

ويقدم صالح من خلال صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بمنتجاته معلومات للمزارعين حول طرق زراعة هذه الفواكه والعناية بها، وعن دورها بتأمين فرص عمل وتوفير دخل مادي لهم.

نجوى العلي

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