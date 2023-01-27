مقتل شخص في هجوم مسلح على السفارة الأذربيجانية في طهران

طهران-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية مقتل رئيس جهاز الأمن في سفارتها بالعاصمة الإيرانية طهران، إثر تعرض مقر السفارة لهجوم مسلح اليوم.

ونقلت وكالة الأنباء الأذربيجانية أذرتاج عن الوزارة قولها في بيان: “إن مهاجماً ملثماً اقتحم صباح اليوم نقطة الأمن التابعة للسفارة، وقتل رئيس جهاز الأمن أورخان عسكروف مستخدماً بندقية كلاشينكوف، فيما أصيب اثنان من حراس أمن السفارة أثناء التصدي للهجوم، وحالتهما مستقرة”.

بدوره أعلن رئيس شرطة طهران العميد حسين رحيمي اعتقال المهاجم، مضيفاً: إن الشخص المذكور “تسلل إلى داخل السفارة صباح اليوم، وبدأ بإطلاق النار، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين”.

وتابع: إن الشرطة قامت بإلقاء القبض على المهاجم على الفور والتحقيق مستمر معه، لافتاً إلى أنه أعلن في اعترافاته الأولية أنه قام بتنفيذ الهجوم لدوافع شخصية.

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