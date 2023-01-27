بوتين يوقع مرسوماً يسمح للأجانب حاملي التأشيرة البيلاروسية بدخول روسيا

موسكو-سانا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون للتصديق على اتفاقية حكومية مع بيلاروس بشأن الاعتراف المتبادل بالتأشيرات، وتم نشره على موقع الكرملين.

وذكرت وكالة نوفوستي أن الاتفاقية الموقعة في الـ 19من حزيران من عام 2020 في مينسك تنظم عمليات الهجرة على أراضي روسيا، وبموجبها يحصل الأجانب وعديمو الجنسية على الحق في الدخول والمغادرة والإقامة والعبور عبر أراضي بيلاروس وروسيا، على أساس تأشيرة من إحدى الدولتين وعلى أساس وثائق إثبات الشخصية المعتمدة.

وتحدد الاتفاقية شروط هذه الزيارات ونظام عمل المؤسسات ذات العلاقة في الدولتين بما في ذلك تبادل المعلومات، وتظل سارية المفعول حتى يقوم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابياً عبر القنوات الدبلوماسية بنيته في وقف عملها.

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