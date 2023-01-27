الدفاع الجوي الروسي يسقط عدداً قياسياً من صواريخ هيمارس الأمريكية

دونيتسك-سانا

نشر الفوج 105 في قوات جمهورية دونيتسك الشعبية مقطع فيديو لمنظومة الدفاع الجوي الروسية “بانتسير إس1” خلال تأديتها مهمة قتالية في إطار العملية العسكرية الخاصة.

وذكرت وكالة نوفوستي أن المنظومة تمكنت خلال العملية من إسقاط 12 صاروخاً من طراز هيمارس الأمريكية التي تمتلكها القوات الأوكرانية، مشيرة إلى أنه لم يتم رصد مثل هذه الأرقام القياسية في استهدافات المنظومة خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة من قبل.

يذكر أن نظام الصواريخ الروسي للدفاع الجوي “بانتسير إس1” مزود ببرنامج جديد، يسمح له بتتبع وتدمير صواريخ نظام هيمارس بشكل أكثر فاعلية.

وتعتبر منظومة “بانتسير إس 1” متطورة للغاية، وهي قادرة على تدمير جميع وسائل الهجوم الجوي الحديثة والمستقبلية، وبالدرجة الأولى الأسلحة الذكية، وذلك على مدى يصل إلى 20 كيلومترا وارتفاع يصل إلى 15 كيلومتراً.

وتبلغ سرعة الصاروخ 1300 متر في الثانية، ويمكن أن تصيب المنظومة أربعة أهداف في آن واحد، كما يمكن استخدام المنظومة لتدمير أهداف برية وبحرية مصفحة تصفيحاً خفيفاً.

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