تشيميزوف: المزاعم بشأن نقص القذائف لدى الجيش الروسي محض هراء

موسكو-سانا

أكد رئيس مؤسسة روستيخ الحكومية الروسية لتطوير وتصنيع المنتجات العسكرية والمدنية ذات التقنيات العالية سيرغي تشيميزوف أن المزاعم بشأن (نقص في ذخائر المدفعية الروسية) محض هراء.

وقال تشيميزوف في تصريح لوكالة سبوتنيك: “ما يتداوله خصومنا اليوم بشأن نفاد الصواريخ والقذائف، أو أي شيء آخر في روسيا ما هو إلا كلام فارغ”، موضحاً أنه “بطلب من وزارة الدفاع الروسية قامت المؤسسة بزيادة إنتاج الذخيرة أكثر من مرة كما، تمت مضاعفة الإنتاج بالنسبة لبعض الأنواع”.

وأشار إلى أن استهلاك الذخائر بجميع أنواعها سواء الخاصة بالأسلحة الصغيرة أو قذائف المدفعية والدبابات والصواريخ مرتفع.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن زعم أن روسيا بحاجة إلى قذائف مدفعية، فيما رد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على ذلك بالقول: “إن روسيا تمتلك من الأسلحة ما يكفي لردع جميع من يريد الإضرار بها”.

إلى ذلك أعلن تشيميزوف أن خبراء المؤسسة صمموا مروحيات استطلاع تكتيكية صغيرة للعملية العسكرية الخاصة يمكنها مهاجمة مواقع العدو ضمن سرب من الطائرات المسيرة، مضيفاً: إن هذه التقنية ستغير مسار العملية العسكرية.

وأشار إلى الدور المهم الذي تلعبه الطائرات المسيرة الروسية من طراز (لانسيت) الهجومية التي تنتجها شركة كلاشينكوف في العملية العسكرية الخاصة.

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