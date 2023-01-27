طيران الاحتلال يشن سلسلة غارات على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم سلسلة غارات على قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن طيران الاحتلال أطلق أكثر من 15 صاروخاً على جنوب مدينة غزة ومخيم المغازي وسط القطاع، ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بمنازل وممتلكات الفلسطينيين والبنى التحتية وانقطاع التيار الكهربائي.

بدورها ورداً على جرائم ومجازر الاحتلال استهدفت المقاومة الفلسطينية مستوطنات الاحتلال على أطراف قطاع غزة بعدد من الصواريخ، ما أجبر المستوطنين على الدخول للملاجئ.

واستشهد أمس عشرة فلسطينيين في الضفة الغربية، تسعة منهم خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency