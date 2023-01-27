الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية في أغلب المناطق، نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي ضعيف يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، ويكون بارداً ليلاً فوق المرتفعات الجبلية، محذرة من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية خلال ساعات الصباح الباكر، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات تتجاوز 55 كيلومتراً في الساعة في المناطق الساحلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً.. تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية، ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم أحيانا لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات خفيفة من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً فوق المناطق الساحلية والشمالية الشرقية والجزيرة.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…