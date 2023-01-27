اليمن: العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين يعزز خيار المقاومة

صنعاء-سانا

أدانت وزارة الخارجية اليمنية بشدة استمرار الكيان الصهيوني في ارتكاب المجازر والجرائم بحق الفلسطينيين وآخرها العملية الإجرامية التي استهدفت مخيم جنين وراح ضحيتها تسعة شهداء وعشرات المصابين محملة الكيان الغاصب مسؤولية وتبعات هذه الانتهاكات والجرائم.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن “هذه الممارسات الإجرامية تعزز لدى الشعب الفلسطيني والأمة خيار المقاومة والعمل على إنهاء هذا الكيان المجرم كخيار وحيد لاستعادة الأرض والحقوق وحماية موجبات السلم والأمن على مستوى المنطقة”، مؤكدة أن تزايد انتهاكات وجرائم كيان العدو دليل على فشل المخطط الصهيوني في اختراق الشعوب.

ودعت الوزارة في بيانها مجلس الأمن الدولي ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي إلى إدانة تلك الممارسات الصهيونية والاضطلاع بمسؤوليتهم في حماية الفلسطينيين مجددة التأكيد على تضامن اليمن ووقوفه حكومة وشعباً إلى جانب الشعب الفلسطيني.

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