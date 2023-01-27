 القبض على شخص يزور نسخ ضبوط شرطية بحلب

حلب-سانا

ألقى فرع الأمن الجنائي بحلب القبض على شخص يقوم بتزوير نسخ الضبوط الشرطية وصادر أكثر من 500 نسخة ضبط.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه بناء على المعلومات التي وردت إلى فرع الأمن الجنائي بحلب بوجود شخص يقوم بتزوير نسخ ضبوط شرطية، ومن خلال المتابعة والمراقبة المستمرة تبين إقدام المدعو (زكريا.ع) على تزوير نسخ ضبوط شرطية تتضمن واقعات ولادة وحالات وفـاة تم إلقاء القبض عليه وإحضاره إلى مركزالفرع.

وأضافت الوزارة: إنه بالتحقيق مع المقبوض عليه اعترف بإقدامه على تزوير نسخ ضبوط شرطية بواقعات ولادة وحالات وفاة لقاء المنفعة المادية وإعطاء هذه الضبوط لأشخاص متوارين طلبوها منه وقاموا بتقديمها كإثباتات إلى الدوائر الرسمية المختصة، وبتحري منزله عثرضمنه على أدوات يستخدمها في عمليات التزوير وأكثر من 500 نسخة ضبط مزورة وممهورة بخاتم وتوقيع مزور تمت مصادرتها.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تنظيم الضبط اللازم وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص، مبينة أن الأبحاث لاتزال جارية عن الأشخاص المتوارين الذين تعاملوا معه.

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