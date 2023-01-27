بوياكيفيتش: تمادي واشنطن والناتو في تصعيد المواجهة في أوكرانيا بلغ حداً خطيراً

موسكو-سانا

أكد نائب مندوب روسيا لدى منظمة الأمن والتعاون الأوروبي مكسيم بوياكيفيتش أن تمادي الولايات المتحدة وحلف الناتو في تصعيد المواجهة في أوكرانيا “بلغ مرحلة خطرة تنذر بنشوب صراع واسع النطاق في أوروبا”.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن بوياكيفيتش قوله خلال اجتماع مجلس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إن “قيادة الولايات المتحدة وأتباعها في حلف الناتو تمادوا لدرجة خطرة بدفعهم الأمور بشكل متعمد نحو تصعيد المواجهة العسكرية في أوكرانيا، ودفع نظام كييف للقيام بأعمال عدائية ضد روسيا ومواطنيها باستخدام أسلحة ثقيلة غربية ومعلومات استخباراتية من حلف الناتو”.

وأشار إلى أن من شأن ذلك أن ينتهي بنشوب صراع عسكري واسع النطاق في أوروبا ستكون نتائجه خسارة جميع شعوب القارة، لافتاً إلى أن مشغلي الدمى الأنجلو ساكسونيين ومشعلي النيران لن يتمكنوا من الجلوس جانبا هذه المرة.

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