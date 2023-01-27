في حدث نادر: الثلوج تغطي جبل شمس في سلطنة عمان

مسقط-سانا

تساقطت الثلوج على قمة جبل شمس في سلطنة عمان في حدث نادر إثر منخفض جوي تمر به البلاد.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو المتداولة تراكم الثلوج على قمة الجبل الذي يبلغ ارتفاعه ثلاثة الاف متر فوق مستوى سطح البحر في حين سجلت محطة الرصد العمانية درجة حرارة بلغت أربع درجات تحت الصفر خلال الساعات الماضية.

ويقع جبل شمس في ولاية الحمراء في محافظة الداخلية ويمتاز طقسه عموماً بالاعتدال حيث لا تتجاوز درجة الحرارة فيه 24 درجة صيفاً ما يجعله مقصداً للسياح للاستمتاع بمناظره الخلابة.

وتعود تسمية جبل شمس بهذا الاسم لكونه أول من يستقبل الشمس وآخر من يودعها في السلطنة.

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