تظاهرات احتجاجية تعم الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 وقطاع غزة تنديداً بمجزرة الاحتلال في جنين

القدس المحتلة-سانا

شهدت مدن حيفا وأم الفحم وشفاعمرو في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 مساء اليوم وقفات احتجاجية تنديداً بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك لمحاسبة مسؤولي الاحتلال على جرائمهم.

إلى ذلك شهد قطاع غزة المحاصر تظاهرات حاشدة ووقفات احتجاجية من رفح جنوباً حتى بيت حانون شمالاً نصرة لمدينة جنين ومخيمها في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل.

واستشهد عشرة فلسطينيين وأصيب العشرات جراء مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها اليوم على مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية.

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