عضو في البرلمان الألماني: قرار برلين إمداد كييف بدبابات ليوبارد 2 أمر خطير للغاية

برلين-سانا

وصفت عضو البرلمان الاتحادي الألماني (البوندستاغ) ساهرا واجنكنخت قرار بلادها حول إمداد كييف بدبابات ليوبارد 2 أمر خطير للغاية.

وقالت واجنكنخت في حديث لقناة فينيكس الألمانية تعليقا على ذلك: “مثل هذه القرارات لن تنهي الأزمة في أوكرانيا بل ستؤدي بشكل متزايد إلى تصعيدها” مؤكدة أن السلطات الألمانية تتورط بشكل كبير في الأزمة الأوكرانية.

وأضافت واجنكنخت: إن “هذا القرار يمثل استجابة خاطئة تماماً في الوضع الحالي من قبل السلطات الألمانية”.

وتظاهر مئات الألمان في مدينة ميونخ أمس احتجاجاً على قرار حكومة بلادهم تزويد نظام كييف بدبابات (ليوبارد2) الألمانية.

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