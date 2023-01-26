الفاو: معدلات سوء التغذية تسجل رقماً قياسياً في أفغانستان

كابول-سانا

حذر برنامج الغذاء العالمي من أن معدلات سوء التغذية في أفغانستان سجلت رقماً قياسياً في وقت تعاني فيه نصف البلاد من الجوع الشديد.

ونقلت أسوشييتد برس عن فيليب كروبف المتحدث باسم البرنامج التابع للأمم المتحدة في كابول قوله اليوم:” يعاني نصف سكان أفغانستان من الجوع الشديد على مدار العام بغض النظر عن الموسم وقد وصلت معدلات سوء التغذية إلى مستوى قياسي فهناك سبعة ملايين طفل من دون سن الخامسة وأمهات يعانون من سوء التغذية”.

وأضاف: إن الأفغان..”لا يتضورون جوعا لكن لم يتبق لديهم أي موارد لدرء الأزمة الإنسانية”.

وفي بيان نشر أمس حذر البرنامج الأممي من أن نحو “6 ملايين أفغاني على شفا ظروف شبيهة بالمجاعة في 2023 وأن ما يقرب من 20 مليون شخص يعانون هذا العام”.

وتتفاقم أزمة الغذاء الحالية بسبب أزمة مناخية متزامنة وأبلغت 30 مقاطعة من أصل 34 في أفغانستان عن تدني جودة المياه بشكل كبير وأن نسبة الأسر التي تشعر بتأثير الجفاف في عام 2022 هي 6 أضعاف ما كانت عليه عام 2020، حيث تدخل أفغانستان عام الجفاف الثالث على التوالي.

وقام برنامج الأغذية العالمي بتوسيع نطاق تقديمه وتوزيعه للمساعدات تحسباً لفصل الشتاء القاسي ويخطط لإيصال المساعدات إلى 15 مليون شخص هذا الشهر لدعمهم بالمساعدات الغذائية الطارئة.

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