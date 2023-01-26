حملة تشجير في المدينة الرياضية باللاذقية

اللاذقية-سانا

شارك 150 شاباً وشابة في حملة التشجير التي استهدفت زراعة 2000 غرسة صنوبر ثمري وخرنوب في المدينة الرياضية باللاذقية لتعزيز المظهر الجمالي وزيادة المساحات الخضراء باعتبارها وجهة ومتنفساً لمعظم أهالي المحافظة.

وأوضحت تهاني شليحة رئيس مكتب الشباب والرياضة بفرع حزب البعث العربي الاشتراكي باللاذقية في تصريح لمراسلة سانا أن الفعالية التي نظمها المكتب بالتعاون مع مديرية الزراعة وإدارة المدينة الرياضية تأتي استكمالاً للحملة التطوعية التي انطلقت يوم الخميس الماضي لدعم جهود مجلس المدينة في تنظيف محيط المدينة الرياضية، حيث قام المتطوعون بزراعة الغراس بإشراف مهندسين من مديرية الزراعة.

المشاركان سائر عدرا وهيام عبد الرحيم أشارا إلى أن اندفاع الشباب ومساهمتهم الفاعلة في الأنشطة التطوعية دليل راسخ على إدراكهم لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه مجتمعهم ووطنهم، حيث إن القيم التي تكرسها مثل هذه الفعاليات كفيلة بضمان مستقبل أفضل لسورية وأبنائها، فالشباب ركيزة أساسية في المرحلة المقبلة وإعادة إعمار البلد.

رشا رسلان

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