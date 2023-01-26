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63 خرقاً جديداً لقوى العدوان السعودي في الحديدة اليمنية

2023-01-26

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقته 63 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق بالحديدة قوله في بيان اليوم: إن “من بين الخروقات تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس ومقبنة وشن هجمتين لطيران تجسسي على حيس”.

وتواصل قوى النظام السعودي ومرتزقته انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة الذي تم توقيعه عام 2018.

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