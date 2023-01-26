استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات خلال اعتداء للاحتلال على مظاهرات منددة بالعدوان على جنين ومخيمها

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطيني مساء اليوم، وأُصيب العشرات خلال اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدة مظاهرات ووقفات عمت مدن وبلدات الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، تنديداً بجرائمها، وكان آخرها المجزرة التي ارتكبها في جنين، وأسفرت عن استشهاد تسعة فلسطينيين وإصابة 16 آخرين.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اعتدت على الفلسطينيين في بلدة الرام شمال القدس المحتلة الذين خرجوا بمظاهرة منددة بعدوانها على جنين ومخيمها، وأطلقت صوبهم الرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى لإصابة عدد منهم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب يوسف محيسن 22 عاماً أُصيب إصابة حرجة برصاص الاحتلال أدت لاستشهاده.

كما أصيب عشرات الفلسطينيين شمال شرق القدس خلال اعتداء قوات الاحتلال على الشبان الذين خرجوا للتنديد بجرائمها في جنين، ولاستمرارها باحتجاز جثمان الشهيد محمد علي الذي استشهد أمس، كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز على الفلسطينيين عند حاجز قلنديا شمالاً، وقرب قرية بيت إجزا في الشمال الغربي، وأغلقت حاجزاً عسكرياً شمال شرق المدينة.

وأُصيب أربعة فلسطينيين أحدهم بحالة خطرة خلال اعتداء قوات الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، فيما تظاهر عشرات الطلبة من جامعة بيرزيت بالمدينة تنديداً بمجزرة جنين، اعتدت خلالها قوات الاحتلال عليهم بالرصاص وقنابل الغاز السام.

إلى ذلك أصيب فلسطينيان اثنان برصاص الاحتلال، والعشرات بالاختناق خلال اعتداء على مظاهرة في بلدة عزون شرق قلقيلية، كما اعتدت قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز الجنوبي من المدينة بمنطقة جلجولية بقنابل الغاز السام على الشبان الفلسطينيين الذين خرجوا تنديدا بالمجزرة.

وفي جنوب نابلس أصيب فلسطيني بالرصاص وآخرون بالاختناق خلال اعتداء الاحتلال على مظاهرة قرب بلدة حوارة، تزامناً مع إصابة شابين بالرصاص قرب مدخل مدينة أريحا الشمالي، فيما اعتدى الاحتلال بقنابل الغاز على مظاهرة أخرى قرب مدخل المدينة الجنوبي بالقرب من مخيم عقبة جبر.

وفي مدينة طوباس طالب عشرات الفلسطينيين خلال وقفة تضامنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة بوضع حد لجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وعدم الاكتفاء بالإدانات، مؤكدين أن العدوان السافر على جنين ومخيمها يضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال من قتل واعتقالات واعتداءات على المقدسات وسرقة الأراضي الفلسطينية.

وكان أصيب العشرات جراء اعتداء الاحتلال على الفلسطينيين خلال مشاركتهم في مظاهرة بضاحية الشويكة شمال مدينة طولكرم، وفى مظاهرة أخرى في محيط إحدى المستوطنات المقامة غرب المدينة، وأطلقت قنابل الغاز السام باتجاههم ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

يشار إلى أن تسعة فلسطينيين بينهم سيدة مسنة استشهدوا اليوم، وأصيب ستة عشر آخرون بينهم حالات خطيرة بالرصاص خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية.

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