فلسطين تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة الاحتلال على مجزرة جنين

جنيف-سانا

طالبت بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل للضغط على الاحتلال الإسرائيلي، وإيقاف مجازره بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبته على عدوانه الذي ارتكبه اليوم ضد مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف إبراهيم خريشي، وجه رسائل اليوم حول العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها إلى عدة جهات دولية، منها المفوض السامي لحقوق الإنسان، ورئيسة الصليب الأحمر الدولي، والمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، والدول الأطراف السامية لاتفاقيات جنيف، داعياً إلى إدانة جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة للفلسطينيين.

وأوضح خريشي أن الاحتلال يواصل ممارساته الوحشية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بانتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وهو السبب المباشر لمعاناة الشعب الفلسطيني.

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