تسليط الضوء على تراثنا الشعري ضمن ملتقى الأدباء الصغار باللاذقية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
مندوب إيران بالأمم المتحدة: سورية هي إحدى ركائز الأمن بالمنطقة
2023-01-26
كاتب كندي: واشنطن وحلفاؤها يرتكبون منذ سنوات جرائم حرب في سورية
2023-01-26
نائب مندوب الصين بالأمم المتحدة: يجب إنهاء الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية في سورية
2023-01-26
تشارنوغورسكي: الإجراءات الغربية أحادية الجانب تزيد من معاناة الشعب السوري
2023-01-26
المقداد خلال لقائه لاكروا: وجود قوات حفظ السلام ليس بديلاً عن إيجاد حل نهائي لمشكلة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية
2023-01-26
وزيرة الثقافة تبحث مع سفير البرازيل بدمشق آليات تعزيز التعاون وتطويره
2023-01-25
السفير صباغ: سلوك واشنطن الهدام أوصل ملايين السوريين إلى انعدام الأمن والاستقرار وحول كثيراً منهم إلى لاجئين ونازحين
2023-01-25
محليات
إصابة خمسة عمال بناء بانهيار سقف جامع الفردوس في دير الزور
2023-01-26
الانتهاء من تركيب أجهزة التتبع على وسائل النقل في مدينة طرطوس
2023-01-26
زراعة 1127 هكتاراً بمحاصيل النباتات الطبية والعطرية بحماة
2023-01-26
100 ضبط مخالفة لقطع أشجار في دمشق
2023-01-26
الاحتلال الأمريكي وميليشيا (قسد) يداهمون قرية الدردارة بريف الحسكة ويختطفون عدداً من المدنيين
2023-01-26
حماية المستهلك في حمص تضبط سيارة محملة بالدقيق التمويني على مدخل المدينة الصناعية
2023-01-26
زراعة 3 آلاف غرسة في موقع مطار الكفر الزراعي بالسويداء
2023-01-26
رياضة
الوحدة وحطين يتعادلان في افتتاح الجولة العاشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم
2023-01-26
ريباكينا إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
2023-01-26
نادي النبك الرياضي.. تألق ملفت بكرة اليد الأنثوية وطموح كبير ببلوغ الدوري الممتاز بكرة القدم
2023-01-26
برشلونة يفوز على ريال سوسيداد بنصف نهائي كأس الملك
2023-01-26
توتنهام يضم دانغوما حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة
2023-01-25
الجلاء والجيش والنواعير تفوز على الطليعة والوحدة والكرامة بدوري كرة السلة للرجال
2023-01-25
منتخب سورية بكرة القدم للشباب يخسر أمام نظيره الصيني ودياً
2023-01-25
اقتصاد
بحث آفاق التعاون في مجال النفط بين سورية وفنزويلا
2023-01-26
المركزي: إجراء تعديلات على قرارات وتعليمات متعلقة بالتجارة الخارجية
2023-01-26
تعرف على الإجراءات والتسهيلات الجديدة المقدمة من قبل مشروع التحول للري الحديث
2023-01-26
الذهب يرتفع ألف ليرة محلياً
2023-01-26
زراعة 32 ألف هكتار بالعدس في الحسكة
2023-01-26
إكثار بذار درعا ينهي بيع الدفعة الأولى من بذار البطاطا الأجنبية المستوردة
2023-01-26
شركات أمريكية جديدة تستغني عن موظفيها مع تفاقم مخاطر الركود الاقتصادي
2023-01-26
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2023-01-26
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2023-01-26
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