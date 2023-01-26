مواهب يافعة في اختبارات القبول لأوركسترا مديرية التربية بحمص

حمص-سانا

مواهب يافعة ومتميزة في مجالات الغناء والعزف على مختلف الآلات الموسيقية، خاضت اختبارات لجنة التحكيم لانتقاء أعضاء الأوركسترا المركزية الخاصة بمديرية تربية حمص، التي جرت على مدى يومين في مدرسة الشهيد لؤي النقري.

ويعود هدف تأسيس الأوركسترا، حسب الموسيقي عمار يونس عضو لجنة التحكيم وقائد الأوركسترا، إلى الارتقاء بالذائقة الفنية، وجذب المواهب اليافعة والشابة وصقلها، والتأسيس لحالة فنية أكاديمية مرتبطة بمديرية التربية.

مشرفة قسم الموسيقا في المسرح المدرسي بحمص وعضو لجنة التحكيم صفاء حديد لفتت إلى أهمية تأسيس مثل هذه الأوركسترا في اكتشاف مواهب الطلبة الموسيقية، موضحة أن الأعداد الكبيرة المتقدمة فاجأت اللجنة، حيث تجاوز عددها الـ 90 متقدماً ومتقدمة، ما بين عازفين على مختلف الآلات الموسيقية، من إيقاعية ووترية وآلات نفخ نحاسية وخشبية، إلى جانب الكورال والمغنين.

وذكر بيهس العلي وهو عازف على آلة العود أن حبه لهذه الآلة وتعلقه بها دفعه أولاً للالتحاق بمعهد إعداد المدرسين اختصاص موسيقا، ليتقن العزف على النوطة، وأنه يطمح بأن يصبح عضواً في هذه الأوركسترا، في حين قال غيداق ديب من الصف الثامن، وهو عازف على آلة العود أيضاً: حبي للموسيقا ورغبتي بتطوير إمكانياتي، وصقل تجربتي، دفعتني للتقدم لهذه الاختبارات.

ولفتت رحيل سليمان عازفة أورغ إلى حلمها بالانضمام لفريق موسيقي يحمل هوية وطابعاً خاصا، في حين تنتظر ياسمين خضور من الصف الرابع وهي عازفة كمان بفارغ الصبر لحظة دخولها إلى لجنة التحكيم، لتقديم جل ما تعلمته خلال السنوات الماضية، أملاً في قبولها والانضمام لصفوف الأوركسترا.

تيم الحسن من الصف الثامن، وهو عازف على آلة الرق من عمر 6 سنوات لفت إلى طموحه بتطوير مهاراته الموسيقية والانضمام لفريق يساعده على المضي قدماً في شغفه الموسيقي.

هنادي ديوب

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