استطلاع: أكثر من 60 بالمئة من الألمان يعارضون إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا

برلين-سانا

أظهر استطلاع للرأي، أجرته مجلة دير شبيغل الألمانية، أن حوالي 63 بالمئة من الألمان يعارضون فكرة إرسال طائرات مقاتلة إلى قوات النظام الأوكراني.

وبين الاستطلاع الذي شمل 5063 شخصاً أن 52 بالمئة من سكان البلاد قالوا إنهم بالتأكيد لن يوافقوا على إمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة، فيما قال 11 بالمئة إنهم ضد ذلك بعض الشيء، وأعرب 8 بالمئة عن تأييدهم لذلك “إلى حد ما”.

وكان جان نولت النائب في البوندستاغ الألماني قال لصحيفة إزفستيا الروسية: إن برلين قد تفكر في تزويد كييف بطائرات مقاتلة، في حال لم ينجح توريد دبابات “ليوبارد 2” إليها.

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