تأهيل وترميم مدرسة حلقة أولى في طرطوس

طرطوس-سانا

أنهت مديرية التربية بطرطوس أعمال إعادة تأهيل مدرسة الشهيد حكمت إسكندر (قلع اليازدية حلقة أولى)، بريف المحافظة.

وأوضح رئيس دائرة الأبنية المدرسية المهندس سامر صالح لمراسلة سانا أنه تم تنفيذ مختلف الأعمال، والتي شملت إعادة تأهيل وترميم المرافق العامة والصحية والحمامات والمشارب وتجهيزها بشكل كامل، إضافة إلى أعمال الدهان اللازمة، بهدف تحسين واقع البيئة الفيزيائية للمدرسة وتأهيل وصيانة الباحة فقط، من خلال مبادرة مجتمعية.

وبين صالح أن المديرية مستمرة بإنجاز أعمال الترميم في المدارس تباعاً حسب الحاجة والأولوية، ووفق الإمكانات المتاحة.

ونوه مدير تربية طرطوس علي شحود بالمبادرات المجتمعية الفاعلة، التي من شأنها دعم وتحسين مدارس المحافظة في ظل الظروف الصعبة.

هيبه سليمان

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