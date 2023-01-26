بحث آفاق التعاون في مجال النفط بين سورية وفنزويلا

دمشق-سانا

بحث وزير النفط والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة مع سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية بدمشق خوسيه غريغوريو بيومورجي اليوم، آفاق التعاون بين سورية وفنزويلا في مجال النفط، نظراً لما تتمتع به فنزويلا من احتياطيات نفطية كبيرة.

وأكد الجانبان أهمية أن يرقى مستوى العلاقة الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى قوة الصداقة التاريخية التي تجمع بينهما.

وتم الاتفاق على عقد اجتماع عبر الاتصال المرئي مع وزير النفط في جمهورية فنزويلا طارق العيسمي، لمناقشة آفاق التعاون، ووضع خطة عمل للمرحلة المقبلة للتعاون المشترك بين الجانبين.

محمد كركوش

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