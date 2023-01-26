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حماية المستهلك في حمص تضبط سيارة محملة بالدقيق التمويني على مدخل المدينة الصناعية

2023-01-26

حمص-سانا

ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص سيارة شاحنة على مدخل المدينة الصناعية في حسياء، محملة بكمية 300 كيس دقيق.

وبين المهندس رامي اليوسف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص أن الدقيق المضبوط هو من إنتاج إحدى المطاحن الخاصة في حلب غير المتعاقدة لإنتاج الدقيق التمويني، وكانت متجهة إلى أحد معامل إنتاج البسكويت داخل المدينة الصناعية.

ولفت إلى أنه لدى الكشف وإجراء التحاليل اللازمة تبين أن الدقيق تمويني، حيث تم تنظيم ضبط عدلي بمخالفة سرقة واختلاس مادة مدعومة من قبل الدولة، والتصرف بها لغير الغاية المخصصة لها، ومصادرة كامل الكمية وتسليمها إلى فرع السورية للحبوب في حمص، وتغريم المخالفين بمبلغ 111.375 مليون ليرة سورية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً.

وفي السياق ذاته، أشار اليوسف إلى أن دوريات حماية المستهلك ضبطت منشأة في المدينة الصناعية بمخالفات إنتاج وطرح مقبلات أطفال تحمل بطاقة بيان ناقصة، وإعطاء فواتير غير نظامية بمبيعاتها من مقبلات الأطفال.

كما نظمت المديرية وفقاً لليوسف 50 ضبطاً تموينياً بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار للمواد والسلع الأساسية، والبيع بسعر زائد، حيث بلغت القيمة الإجمالية للغرامة 7 ملايين ليرة.

صبا خيربك

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