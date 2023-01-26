الوحدة وحطين يتعادلان في افتتاح الجولة العاشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم

دمشق-سانا

تعادل فريقا الوحدة وحطين بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الجلاء بدمشق، في افتتاح الجولة العاشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وتقدم حطين أولا عبر علي غصن في الدقيقة الـ 40، وأدرك الوحدة التعادل عند الدقيقة الـ 67، بواسطة لؤي شريف.

وأصبح رصيد الوحدة 9 نقاط في المركز الثامن، بينما بات رصيد حطين 6 نقاط في المركز العاشر.

وتستكمل الجولة العاشرة غداً بإقامة ثلاثة لقاءات تجمع الفتوة مع الوثبة على ملعب الجلاء بدمشق، والكرامة مع جبلة على ملعب الباسل في حمص، والاتحاد أهلي حلب مع المجد على ملعب الحمدانية بحلب، على أن تختتم بعد غد بلقاء الجيش مع الطليعة على ملعب الجلاء بدمشق.

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