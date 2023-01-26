استشهاد طفل فلسطيني متأثراً بإصابته خلال العدوان الإسرائيلي على غزة العام الماضي

القدس المحتلة-سانا

استشهد طفل فلسطيني اليوم، متأثراً بإصابته الخطيرة التي أصيب بها العام الماضي، خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة وفا أن الطفل نايف العويدات 13 عاماً من سكان مخيم النصيرات وسط القطاع استشهد متأثراً بجروحه خلال قصف لطيران الاحتلال كان استهدف حي الحساينة في المخيم.

وكان استشهد تسعة فلسطينيين اليوم، وأصيب ستة عشر آخرون بالرصاص، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية.

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي شن العام الماضي عدواناً على القطاع المحاصر أدى لاستشهاد العشرات ومئات المصابين بينهم أطفال.

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