باتروشيف: الأحداث في أوكرانيا نتيجة استعدادات أمريكية سابقة لحرب هجينة ضد روسيا

موسكو-سانا

أكد أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف أن الأحداث في أوكرانيا جاءت نتيجة لسنوات عديدة من الاستعدادات الأمريكية لشن حرب هجينة ضد روسيا، ومحاولة لمنع تشكيل عالم متعدد الأقطاب.

ونقلت سبوتنيك عن باتروشيف قوله اليوم خلال اجتماع حول تدريب العاملين الهندسيين على بناء السفن والأسطول البحري في سان بطرسبورغ: إن مسار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا يثبت أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي يعتزمان مواصلة بذل الجهود لإطالة أمد هذا الصراع العسكري، وأن يصبحا مشاركين فيه.

وأضاف باتروشيف: إنه يجب أن يكون مفهوما أنه حتى مع نهاية المرحلة الساخنة من الصراع في أوكرانيا إن العالم الأنغلوساكسوني لن يوقف الحرب بالوكالة ضد روسيا وحلفائها.

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