نادي النبك الرياضي.. تألق ملفت بكرة اليد الأنثوية وطموح كبير ببلوغ الدوري الممتاز بكرة القدم

دمشق-سانا

طموح كبير يرافق نادي النبك في الموسم الحالي في الانتقال إلى مراحل جديدة في المنافسة في الألعاب التي يمارسها، وفي مقدمتها كرة القدم، حيث يلعب فريقه ضمن أندية الدرجة الأولى.

ولا يخفى على جمهور الرياضة السورية التألق الذي تشهده لعبة كرة اليد في النادي وتحديداً بالفئة الأنثوية، حيث أثبت النادي جدارته في البطولات وتربع على ألقابها لعدة مرات، ويخطط هذا العام للظفر بلقب الدوري ولا سيما أنه يتمتع بمستوى مهاري ظهر جلياً في مباراته الودية مع المنتخب العراقي، بعد أن فاز عليه بنتيجة 12-25 هدفاً، وذلك خلال المعسكر التدريبي للأخير في سورية.

سانا كانت لها وقفة مع رئيس نادي النبك إيهاب سميد لتسليط الضوء أكثر على النادي حيث قال: تأسس نادينا منذ السبعينيات، ويحظى بجماهيرية واسعة من محبي الرياضة في منقطة القلمون، وقد زادت هذه الجماهيرية مع دخول فريقنا الكروي المنافسة في دوري الدرجة الأولى منذ أربع سنوات إلا أن هذا العام تبدو المنافسة أقوى، والطموح يكبر في التأهل إلى الدوري الممتاز، وخصوصاً بعد الانتصارات التي حققها مؤخرا ضمن مجموعته.

وأضاف سميد.. بعيداً عن كرة القدم، تلك الرياضة الأكثر شعبية بنادينا وفي جميع الأندية، فإن كرة اليد لدينا في المرتبة الأولى ولاعباتنا يتمتعن بأسلوب مهاري ملفت ،ما جعل الفريق يتربع على عرش البطولات المحلية أكثر من مرة و طموحه يتجه نحو المشاركات الخارجية، حيث نسعى خلال الموسم الحالي لإشراكه بتلك البطولات المدرجة ضمن روزنامة اتحاد كرة اليد لثقتنا بإمكانيات لاعباتنا وقدرتهن على إحراز النتائج الملفتة على المستوى الخارجي، علما انه سبق لفريقنا أن شارك في البطولة العربية للأندية في الأردن عام 2019 ،ونال فيها المركز الخامس.

ولفت سميد إلى أن استراتيجية النادي تشمل إعادة تفعيل كرة اليد لدى الذكور بفئاتها العمرية، إضافة إلى العمل المستمر على اعداد قواعد كرة القدم، وقد قطع النادي شوطاً كبيراً في هذا المجال، ومن المتوقع ان تحمل السنوات القليلة القادمة جيلاً كروياً ينهض بالفريق الأول، ويخدم مسيرته في البطولات المحلية، وخصوصاً أن العمل على إعداد هذا الجيل جار منذ عدة سنوات بالتزامن مع تأهيل اللاعبين في الالعاب الاخرى في النادي وهي المصارعة والكيك بوكسينغ والكاراتية والقوة البدنية، علماً أن عدداً من اللاعبين في هذه الالعاب حصلوا خلال السنوات السابقة على عدد من الألقاب في البطولات المحلية.

الاستثمار ذلك الشغل الشاغل لجميع الأندية ينحصر في نادي النبك بصالة معدة للمناسبات، حيث أشار رئيس النادي إلى أنه سيتم تعديل قيمة الاستثمار بشكل أفضل مما كانت عليه مع الاعداد لاستثمار جديد لخدمة الرياضة في النادي، وذلك بإنشاء مسبح خاص بالنادي وطرحه بالاستثمار، مبيناً في الوقت ذاته أهمية الدعم الذي يقدمه أبناء النادي ومحبوه بين الفترة والاخرى، إضافة الى الفعاليات الاقتصادية في النبك.

ويضم نادي النبك الذي تتجاوز مساحته أكثر من 10 دونمات، وينتسب إليه نحو 10 آلاف، ملعباً لكرة القدم معشبا بالعشب الصناعي، وبداخله مدرج وصالة للمناسبات، إضافة إلى صالة للألعاب الرياضية الأخرى الممارسة في النادي.

محمد الرحيل

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