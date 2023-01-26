إصابة فلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال على مظاهرتين في طولكرم

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مظاهرتين في مدينة طولكرم بالضفة الغربية خرجتا للتنديد بجرائم الاحتلال، والتي كان آخرها المجزرة التي ارتكبها في جنين، وأسفرت عن استشهاد تسعة فلسطينيين وإصابة العشرات.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اعتدت على الفلسطينيين خلال مشاركتهم في مظاهرة بضاحية الشويكة شمال المدينة، وفي مظاهرة أخرى في محيط إحدى المستوطنات المقامة غرب المدينة، وأطلقت قنابل الغاز السام باتجاههم، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

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