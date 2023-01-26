(الديمقراطية الأمريكية).. أشد صادرات واشنطن فتكاً

عواصم-سانا

منذ إعلان استقلالها في عام “1776”، كانت الولايات المتحدة عازمة على توسيع أراضيها ونفوذها، ومع نهاية الحرب العالمية الثانية لم تدخر أي جهد للسعي وراء الهيمنة العالمية.

ـ خلال “الحرب الباردة”: شنت الولايات المتحدة أنشطة التسلل والتحريض على الفتنة ،وبث الاضطرابات والدمار ضد الاتحاد السوفييتي ودول أوروبا الشرقية.

– وبعد نهاية الحرب الباردة روجت لسياسية التدخل، وصدرت في كثير من الأحيان ما يسمى بــ”الثورات الملونة” في جورجيا وأوكرانيا وقيرغيزستان ودول الشرق الأوسط ،وشرق أوروبا وآسيا الوسطى وغرب آسيا وشمال إفريقيا.

– سخَّرت واشنطن تفوقها في القطاعات العسكرية والاقتصادية والتكنولوجيا، للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ونهبت ثروات شعوبها، وسيطرت على بعضها، تحت شعارات “الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان” المزعومة.

– خلال حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، اتبعت الإدارات الأمريكية المتعاقبة استراتيجيات “الهيمنة على العالم” ، عبر سياسات متشابهة عرفت بــ :

– “سياسة الاحتواء” في عهد الرئيس هاري ترومان.

– “القوة الذكية” في عهد الرئيس باراك أوباما .

– ” أمريكا أولاً ” في عهد الرئيس دونالد ترامب .

– “إعادة البناء بشكل أفضل” في عهد الرئيس جو بايدن .

– عملت الولايات المتحدة على تأجيج التوترات في العديد من دول العالم ، من خلال شن الحروب، وإثارة الفتن، والعمل على إسقاط الحكومات الشرعية التي تخرج عن إرادتها.

– ومن خلال اعتناق سياسة ما تسمى بـ”الاستثنائية الأمريكية”، استخدمت واشنطن “المعايير المزدوجة” مع عدم مراعاة للقوانين والقواعد الدولية، وأعاقت بشدة التعاون الدولي من خلال الاستفادة من المنظمات والاتفاقيات الدولية لملاءمة احتياجاتها، مع التخلي عما يتعارض مع مصالحها.

– حاولت التلاعب بالرأي العام العالمي، في الوقت الذي عملت فيه على تصدير “قيمها” بالقوة لدول أخرى ، وشن الغزو الثقافي ضدها.

– تدخلت الولايات المتحدة بالشؤون الداخلية للدول الأخرى، وخلقت صراعات من خلال شن الحروب وتنفيذ “استراتيجيات الاحتواء” والتخطيط لما يسمى بـ”الثورات الملونة”، ما هدد السلام العالمي بشدة.

– وللحفاظ على هيمنتها، انتهكت الولايات المتحدة بشكل صارخ مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأعراف القانون الدولي مرات عديدة، خصوصاً في سورية وإيران والعراق وكوبا وأفغانستان وغيرها من دول العالم.

– الكاتب الأمريكي “ويليام بلوم”يقول في كتابه “الديمقراطية أشد الصادرات الأمريكية فتكاً”: إنه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، سعت الولايات المتحدة لإسقاط أكثر من 50 حكومة أجنبية منتخبة ديمقراطياً.

– الكاتب بلوم: تدخلت واشنطن بشكل صارخ في انتخابات ديمقراطية لـ30 دولة على الأقل، وحاولت اغتيال أكثر من 50 من القادة الأجانب.

– منذ الحرب العالمية الثانية، شنت الولايات المتحدة أو شاركت في حروب في شبه الجزيرة الكورية وفيتنام وكوسوفو وأفغانستان والعراق وآخرها في سورية، ودعمت الإرهاب فيها وأدت إلى كوارث إنسانية فادحة.

– في عام 2003، وعلى الرغم من المعارضة الواسعة من المجتمع الدولي، شنت الولايات المتحدة الحرب على العراق ،تحت مزاعم لا مبرر لها، ما أسفر عن وقوع مئات آلاف الضحايا المدنيين.

– “ستيفن والت” أستاذ العلاقات الدولية بجامعة هارفارد كتب بمجلة “فورين بوليسي”: إن الحملات الأمريكية التي لا نهاية لها في الخارج، تطلق العنان لمجموعة من القوى السياسية العسكرية والسرية والسلطة التنفيذية المعززة، وكراهية الأجانب، والوطنية الزائفة، وكلها تتعارض مع الفضائل المدنية التي تعتمد عليها الديمقراطية الصحيحة”.

– بعد هجمات الـ”11″ من أيلول عام 2001 :

وتحت عنوان “مكافحة الإرهاب” وباستخدام ” المعايير المزدوجة ” و” عقلية الحرب الباردة”، شنت الولايات المتحدة “الحروب ” في العديد من مناطق العالم، ، وقسمت البلدان إلى معسكرات مختلفة، وأسقطت حكومات شرعية تحت مزاعم “مكافحة الإرهاب”.

– مزاعم “مكافحة الإرهاب” أصبحت أداة للحفاظ على هيمنتها وتعزيز ما يسمى بالديمقراطية والقيم الأمريكية في الخارج، ما أدى إلى إلحاق الأذى بملايين المدنيين في العالم ، وتفاقم قضية اللاجئين، وإغراق المناطق المتضررة في حالة من الفوضى، وزيادة التهديدات الأمنية العالمية.

– انتهكت الولايات المتحدة بشكل صارخ “حقوق الإنسان” والحريات في الدول الأخرى، كما يتضح من الفظائع المروعة للانتهاكات التي ارتكبها الجيش الأمريكي ضد السجناء في أفغانستان والعراق.

– مجلة “سميثسونيان” الأمريكية قالت: على عكس ما يعتقده معظم الأمريكيين والرأي العام العالمي، فإن الحرب الأمريكية تحت مزاعم مكافحة الإرهاب لا تهدأ ، فقد امتدت إلى أكثر من 40 بالمئة من دول العالم.

– تقرير أمريكي صدر عن مشروع “تكاليف الحرب” في جامعة براون الأمريكية كشف أن ما بين 770 ألفاً و801 ألف شخص ضحايا حروب واشنطن ما بعد 11 أيلول.

المصادر:

-وسائل إعلام ومراكز أبحاث أمريكية ودولية

-وكالة “شينخوا” الصينية

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