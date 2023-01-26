غافريلوف: تسليم الغرب دبابات حديثة لنظام كييف انتقال إلى مستوى جديد من المواجهة

موسكو-سانا

أكد رئيس الوفد الروسي إلى محادثات فيينا بشأن الأمن العسكري والحد من التسلح قسطنطين غافريلوف أن تزويد الغرب النظام الأوكراني بالدبابات وحتى الطائرات والانتقال إلى مستوى جديد من المواجهة لن يغير الوضع على خط الجبهة، ولن يجبر روسيا على التخلي عن أهداف عمليتها العسكرية الخاصة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن غافريلوف قوله اليوم: “في السابق كنا نتحدث خلال المفاوضات عن قضايا الأسلحة النارية الخفيفة، أي منع مثل هذه الأسلحة من دخول مناطق النزاع، وضبط موضوع أنظمة الدفاع الجوي المحمولة، وتمت صياغة المستندات المتعلقة بذلك، ولكن الآن يتم عمليا وضعها جانباً بالكامل من قبل الغرب الذي انتقل إلى مستوى جديد من المواجهة”.

ولفت غافريلوف إلى أنه كلما زاد حجم المساعدات للنظام الأوكراني اتسعت حدود العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت أمس إرسال 31 دبابة من طراز “أبرامز ام 1” إلى نظام كييف، فيما أعلنت ألمانيا إرسال 14 دبابة من طراز “ليوبارد 2”.

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