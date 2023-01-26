زراعة 32 ألف هكتار بالعدس في الحسكة

الحسكة-سانا

بلغت المساحة المزروعة بمحصول العدس في محافظة الحسكة للموسم الشتوي الحالي 32 ألف هكتار، موزعة في مختلف مناطق الاستقرار الزراعي.

وأشار رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس جلال بلال في تصريح لمراسل سانا إلى أن فلاحي المحافظة أنهوا زراعة أراضيهم بالمحصول، حيث بلغت المساحة المزروعة بمحصول العدس البعل 30700 هكتار والعدس المروي 1800 هكتار، متركزة في منطقتي الاستقرار الزراعي الأولى والثانية، موضحاً أن انحباس الأمطار خلال الشهر الحالي حد من استكمال عمليات زراعة الفلاحين للمحصول البعلي.

يشار إلى أن المساحة المخطط زراعتها بمحصول العدس في المحافظة وفقاً للخطة الزراعية الفرعية بعلاً ورياً تبلغ 72 ألف هكتار.

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