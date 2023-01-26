مركز البحوث العلمية الزراعية بدرعا يدعو الفلاحين لري محصول القمح لتنشيط عملية الإنبات

درعا-سانا

دعا مركز البحوث العلمية الزراعية في درعا الفلاحين لإعطاء محصول القمح رية إسعافية للحفاظ على المحصول، وتنشيط عملية الإنبات.

وقال رئيس المركز الدكتور سلطان اليحيى في تصريح لمراسل سانا: “إن قلة الهطولات المطرية تستوجب ري المحصول بشكل إسعافي، لما لذلك من آثار إيجابية في مجال زيادة تخزين المياه، وبالتالي تحسين عملية الإنبات.

بدوره أوضح مدير الزراعة المهندس بسام الحشيش في تصريح مماثل أن لجنة المحروقات الفرعية قررت تخصيص كمية 3 ليترات مازوت للدونم الواحد، لغاية سقاية الأقماح المروية وزيادة تغذية المناطق الزراعية بالكهرباء لزوم السقاية اعتباراً من بداية الأسبوع القادم، وفق جدول سيتم وضعه من شركة الكهرباء وتعميمه.

وشهدت محافظة درعا خلال هذا الموسم أمطاراً متفاوتة وبأوقات متباعدة.

قاسم المقداد

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