الذهب يرتفع ألف ليرة محلياً

دمشق-سانا

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية ألف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجلته أول أمس، وذلك لارتفاع سعر الأونصة عالمياً بشكل كبير.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 353 ألف ليرة، وسعر شراء 352500 ليرة، بينما سجل سعر الغرام عيار 18 سعر مبيع 302571 ليرة، و302071 ليرة سعر شراء.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 13 مليوناً و150 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 3 ملايين و60 ألف ليرة.

وأكدت الجمعية على الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها تحت طائلة المساءلة القانونية.

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