موسكو-سانا

أكد المعارض الأوكراني فيكتور ميدفيدتشوك أن الغرب جعل من بلاده ساحة تدريب ونقطة انطلاق للمواجهة مع روسيا، مشيراً إلى أن الصراع لا يدور من أجل أوكرانيا وإنما من أجل مصالح الغرب.

وقال ميدفيدتشوك في مقابلة مع قناة RT الروسية: “إن الولايات المتحدة وبريطانيا وعدداً من الدول الأخرى التي تواجه روسيا جعلت من أوكرانيا، وهو ما نفذته حكومة زيلينسكي، ما يشبه ساحة التدريب ومنصة الانطلاق لمثل هذه المواجهة”.

ولفت ميدفيدتشوك إلى أن هناك قسما كبيراً من الأشخاص على أراضي أوكرانيا يخشون التحدث علناً، ويرفضون المستوى الذي وصلت إليه العلاقات بين أوكرانيا وروسيا.

واعتبر ميدفيدتشوك أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سلك طريق التهور والجنون التام، داعياً إلى توحيد الأوكرانيين الذين لا يتفقون مع نظام زيلينسكي.

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