الطقس اليوم.. الحرارة أعلى من معدلاتها وتحذير من الضباب

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية في أغلب المناطق، نتيجة تأثر البلاد بمرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وبارداً ليلاً، من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية خلال ساعات الصباح الباكر، وحدوث الصقيع في المناطق الجبلية.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة مع هبات نشطة أحياناً على المرتفعات الساحلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام: