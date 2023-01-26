سلوتسكي: كتيبة الدبابات الأمريكية لن تساعد زيلينسكي

موسكو-سانا

أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي أن كتيبة الدبابات الأمريكية لن تساعد النظام الأوكراني في احتلال القرم، أو تغيير مسار العملية الروسية الخاصة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن سلوتسكي قوله: “إن كتيبة الدبابات الأمريكية لن تساعد زيلينسكي في تغيير وضع شبه جزيرة القرم، أو تغيير مسار العملية العسكرية الخاصة”، مشدداً على أن أي محاولة للاستيلاء على شبه الجزيرة ستلقى رداً قاسياً.

وأضاف سلوتسكي: “أنا على يقين من أن العملية الروسية لن يوقفها إمداد آخر من الأسلحة الغربية”، مشيراً إلى أن جميع الدبابات الأمريكية أو الألمانية ستصبح أهدافاً مشروعة للجيش الروسي.

وقال سلوتسكي: “إن الغرب يخوض مواجهة عسكرية ضد روسيا من الأراضي الأوكرانية بأيدي نظام كييف الدموية”.

وكان البيت الأبيض أعلن أمس إرسال 31 دبابة من طراز (أبرامز إم 1) إلى نظام كييف لتشكل كتيبة دبابات واحدة، بعدما كان المستشار الألماني أولاف شولتس أعلن أنّ بلاده سترسل 14 دبابة من طراز ليوبارد 2 إلى أوكرانيا.

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