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تشارنوغورسكي: الإجراءات الغربية أحادية الجانب تزيد من معاناة الشعب السوري

2023-01-26

براتسلافا-سانا

أكد رئيس الحكومة السلوفاكية السابق يان تشارنوغورسكي أن استمرار الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة بفرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب على سورية، يزيد من معاناة شعبها.

وقال تشارنوغورسكي في تصريح لمراسل سانا في براغ: “إن الولايات المتحدة تعاقب سورية بالرغم من أنها الدولة الوحيدة التي تكافح الإرهاب بشكل حقيقي”.

وأشار تشارنوغورسكي إلى أن الولايات المتحدة تمثل في الوقت الحاضر الدولة التي تخرق بالشكل الأكبر القانون الدولي في العالم، لافتاً إلى أنها تقوم باحتلال جزء من الأراضي السورية وبسرقة النفط منها، وهو يمثل خرقاً فاضحاً لهذا القانون.

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