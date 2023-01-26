بوريسوف: روسيا تخطط لتعزيز قدراتها في مجال إنتاج الأقمار الصناعية

موسكو-سانا

أعلنت وكالة الفضاء الروسية روس كوسموس عن خطط لتعزيز قدرات روسيا في مجال إنتاج الأقمار الصناعية وتقنيات الفضاء.

ونقلت وكالة نوفوستي عن يوري بوريسوف رئيس الوكالة قوله “تخطط روسيا لتوسيع كوكبة أقمارها الصناعية في الفضاء، وزيادة عددها من 200 إلى ألف قمر بحلول عام 2030، ولذلك نحن بحاجة إلى إنتاج 250 قمراً صناعياً سنوياً”.

وأضاف بوريسوف: إن البلاد تنتج حالياً عدداً أقل بكثير من الأقمار في السنة، وزيادة الإنتاج ستشكل تحدّياً حقيقياً للصناعة فيها.

من جهته أفاد نائب المدير العام لشركة تسنيماش الروسية فيكتور خارتوف بأن الخبراء الروس يعملون على مشروع لتطوير المعالجات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لمعالجة البيانات التي يتم الحصول عليها من الفضاء واستعمال تلك المعالجات في الأقمار الصناعية والمركبات التي ستعمل في مدارات حول الأرض، لافتاً إلى أنه من المفترض أن تبدأ روسيا باستخدام هذه التقنيات عام 2025.

وتعمل روسيا حالياً على العديد من المشاريع لتطوير أجيال جديدة من الأقمار الصناعية، ومن ضمنها مشروع منظومة (سفير) التي ستضم أقماراً لخدمات الإنترنت، وأخرى لاستشعار الأرض عن بعد.

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