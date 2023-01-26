غرق اثنين وفقد 8 إثر غرق سفينة شحن في كوريا الجنوبية

سيئول-سانا

لقي شخصان حتفهما غرقا في حين اعتبر ثمانية آخرون في عداد المفقودين إثر غرق سفية شحن اليوم قبالة جزيرة جيجو جنوب كوريا الجنوبية.

ونقلت يونهاب عن بيان لخفر السواحل في كوريا الجنوبية أن السفينة أطلقت نداء استغاثة فجر اليوم أثناء إبحارها في المياه الدولية قبالة ساحل الجزيرة، وكان على متنها 22 شخصا هم أفراد طاقمها.

وأضاف البيان: إن السفن الأخرى التي كانت تبحر بالقرب من موقع غرق السفينة تمكنت من إنقاذ 14 من أفراد الطاقم.

وأطلق خفر السواحل الكوري الجنوبي والياباني عملية بحث وإنقاذ مشتركة مع نشر خمس سفن دورية وأربع طائرات من كلا الجانبين.

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