موسكو-سانا

أعلن فلاديمير روغوف رئيس حركة “نحن مع روسيا” عن تدمير مقر قيادة لواء الهجوم الجبلي 128 الأوكراني في مقاطعة زابوروجيه.

ونقلت روسيا اليوم عن روغوف قوله: إنه تم تدمير مركز قيادة لواء الهجوم الجبلي 128 في مقاطعة زابوروجيه وتصفية طاقم قيادتهم، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية الرئيسية تجري في مقر زابوروجيه على طول خط كامينسكوي-غوليبول-أريخوف.

وأضاف: إنه وفقا لآخر التقارير الواردة من الخطوط الأمامية فإن الجيش الروسي سيطر في اتجاه غوليبول على عدة معاقل على الخط الدفاعي لقرى مالينوفكا-تشاريفنوي-تشيرفونوي.

وكانت وزارة الدفاع الروسية ذكرت أمس أنه خلال العمليات الهجومية لوحدات المنطقة العسكرية الشرقية تم تحرير مدينة لوبكوف في مقاطعة زابوروجيه، كما تم تحرير قرية كامينسكي على بعد 25 كيلومتراً من مدينة زابوروجيه التي تسيطر عليها كييف.

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