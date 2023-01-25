أوغاريت الأبجدية الحية.. محاضرة في ثقافي طرطوس

طرطوس-سانا

تحت عنوان أوغاريت الأبجدية الحية استضاف المركز الثقافي العربي بمدينة طرطوس محاضرة ألقاها الدكتور غسان القيم أضاء فيها على تاريخ هذه المدينة العريقة.

وتحدث الدكتور القيم عن المكانة التاريخية والقيمة التراثية والإنسانية والحضارية لهذه المدينة التي يعود فضل اكتشافها لمزارع سوري من قرية رأس شمرا.

وتطرق القيم لأهم المكتشفات التي ظهرت خلال عمليات التنقيب ضمن المدينة من بينها ما تجاوز 7 آلاف من الرقم الفخارية منها مخصص للأناشيد والتراتيل الدالة على طقوس تلك الحقبة ما استدعى الكثير من العلماء والمؤرخين لإعادة النظر فيما كتب عنها، إضافة إلى العديد من القصور الملكية كالقصر الجنوبي والشمالي والمنازل السكنية والمعابد والمواقع الصناعية والورشات الحرفية من بينها الورش الخاصة بصناعة السفن وغيرها.

ونوه القيم بفترة ازدهار أوغاريت تجارياً بوجود الميناء فيها والذي يعتبر أهم ميناء تجاري على ساحل المتوسط في القرن الرابع عشر قبل الميلاد.

وفيما يخص اللغة الأوغاريتية التي أصبحت تدرس في أكثر من 60 جامعة عالمية أشار القيم إلى أنها لا تزال مسار جدل عن أصولها، لافتاً إلى أن المؤرخين اختلفوا في أصلها، فمنهم من اعتبرها لغة كنعانية أو آرامية ومنهم من ذهب للقول بأنها أقرب للغة العربية.

القيم طرح فرضيات وشواهد متناقلة تحدثت عن نهاية أوغاريت الكارثية والتي تباينت بين تعرضها لزلزال أو هجوم أو احتراق مع سؤال بقي لغزاً حير العلماء وهو بقاؤها خالية من السكان لمدة ألف عام، لافتاً إلى أنه وفقاً للمراسلات بين ملكها وملك قبرص الداعية لاتخاذ تدابير واحتياطات معينة ترجح فرضية العدوان عليها ما أدى إلى تدميرها.

وأوضح القيم في تصريح خاص لـ سانا أن مملكة أوغاريت تعتبر صفحة حضارية سورية مشرقة تمثل الرسالة المعرفية منذ أكثر من أربعة آلاف عام قدمت للعالم الإبداعات والعلوم الإنسانية، ففيها أول نوتة موسيقية وأول عمل مسرحي وأول رقيم لغوي وأول ملحمة ومنها كان أول مرسوم للسلام في تاريخ البشرية وثلاثون حرفاً تكتب من اليسار إلى اليمين وتدرس لأطفال العالم، وتعتبر الأبجدية المكتملة حتى الآن، مضيفاً أن اسم أوغاريت مدرج حالياً لتسجيله على لائحة التراث العالمي وينتظر منا المزيد من المكتشفات التي تدل وتؤكد أنها مدينة ملكت مقومات الحضارة.

فاطمة حسين

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