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زاخاروفا: تصريحات بيربوك وميركل تفضح مخطط الغرب المسبق لمهاجمة روسيا

2023-01-25

موسكو-سانا

أوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك والمستشارة السابقة أنجيلا ميركل تشير إلى تخطيط الغرب المسبق للحرب ضد روسيا.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن زاخاروفا قولها عبر قناتها على تيليغرام:” إذا أضفنا إلى ما كشفت عنه ميركل أنهم كانوا يقوون أوكرانيا ولم تعتمد على اتفاقيات مينسك، فإننا نتحدث عن حرب مخطط لها مسبقاً ضد روسيا، ولا تقولوا لاحقاً أنتم لم تستمعوا إلينا”.

ونقلت زاخاروفا تصريحات عن بيربوك في اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تقول فيها: “إذا واصلنا لعبة توجيه أصابع الاتهام فستفوز روسيا وبوتين.. لهذا السبب أنا لا أتوجه إلى بلدانكم والدول الأخرى بالسؤال لماذا لم تقوموا بتسليم مدافع هاوتزر ذاتية الدفع على الرغم من أن هولندا وألمانيا قامتا بتسليمها.. وهذا لن يؤدي إلى أي مكان.. لن ينتهي إلا بتقسيم أوروبا//.

وفي وقت سابق قالت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل في مقابلة مع صحيفة “دي تسايت” الأسبوعية: إن جهود الوساطة التي تبذلها ألمانيا وفرنسا فيما يسمى صيغة مينسك تهدف إلى منح أوكرانيا الوقت لتصبح أقوى.. حيث وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذه التصريحات بأنها غير متوقعة ومخيبة للآمال.

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