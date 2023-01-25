فوج إطفاء درعا يخمد أربعة حرائق

درعا-سانا

أخمد فوج إطفاء درعا اليوم أربعة حرائق، شب ثلاثة منها في مدينة درعا وواحد على الأوتستراد الدولي دمشق-درعا.

قائد فوج الإطفاء العقيد محمد المحاميد ذكر بتصريح لمراسل سانا اليوم أن الحرائق طالت بعض الأشجار الحراجية بجانب بناء مديرية التربية الجديد، ونفايات ومولدة كهربائية في حيي الكاشف والمطار، وسيارة نقل كبيرة تحمل لوحة أردنية على أوتوستراد دمشق-درعا، مبيناً أن سرعة الاستجابة أسهمت في إخماد الحرائق قبل الامتداد والتوسع.

وبين قائد فوج الإطفاء أن الأضرار اقتصرت على الماديات، داعياً المواطنين لتوخي الحذر والإبلاغ عن الحرائق بالسرعة المطلوبة على الرقم المجاني 113.

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