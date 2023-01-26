بعد ارتفاع الوفيات… ملاوي تناشد لتزويدها بملايين من لقاحات الكوليرا

ليلونغوي-مالاوي-سانا

ناشدت ملاوي منظمة الصحة العالمية لتزوديها بنحو 7 ملايين جرعة لقاح ضد الكوليرا، بعد أن تجاوزت حصيلة الإصابات 30 ألف حالة، توفي منه أكثر من ألف مصاب.

ونقلت اسوشييتد برس عن مصدر في وزارة الصحة في مالاوي قوله: إنه لا يوجد ما يشير إلى أن مالاوي ستتلقى اللقاح في أي وقت قريب، لأن العديد من الدول الأخرى تضغط أيضا على منظمة الصحة العالمية بشأن القضية نفسها.

ويأتي النداء من أجل المزيد من جرعات الكوليرا في الوقت الذي تواصل فيه ملاوي تسجيل زيادة في الحالات التي أثرت الآن على جميع مقاطعاتها البالغ عددها 29 مقاطعة.

ودعمت منظمة الصحة العالمية ملاوي لأول مرة بـ 3.9 ملايين جرعة من لقاح الكوليرا الفموي في أيار الماضي، بعد الإبلاغ عن تفشي المرض في آذار.

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