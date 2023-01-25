الجلاء والجيش والنواعير تفوز على الطليعة والوحدة والكرامة بدوري كرة السلة للرجال

محافظات – سانا

فاز فريق الجلاء على الطليعة بنتيجة 82-62 نقطة في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض صالة الجلاء بحلب ضمن الجولة السادسة لدوري كرة السلة للرجال.

وانتهى الربع الأول والثاني لمصلحة الجلاء 21-17 و 29-12 نقطة، وتعادل الفريقان بالربع الثالث 13-13 نقطة، وجاء الرابع لمصلحة الطليعة 20-19 نقطة.

وفي مباراة أخرى فاز فريق الجيش على الوحدة بنتيجة 86-82 نقطة في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض صالة الفيحاء بدمشق، كما فاز فريق النواعير على الكرامة بنتيجة 97-75 نقطة في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض صالة غزوان أبو زيد بحمص.

وتستكمل هذه الجولة غداً بلقاء الحرية والوثبة في صالة الحمدانية الرياضية بحلب.

سامر خزمة

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الجلاء والطليعة