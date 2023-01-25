تزويد مزارعي القمح في درعا بالمازوت لزوم السقاية

درعا-سانا

قررت لجنة المحروقات الفرعية بدرعا تزويد مزارعي القمح بكميات من المازوت الزراعي لحاجات الري، بما يسهم في تحسين واقع الإنبات وإنقاذ المحصول.

وذكر مدير الزراعة المهندس بسام الحشيش في تصريح لمراسل سانا اليوم أن اللجنة خصصت ثلاثة ليترات للدونم الواحد المزروع بالقمح، مبيناً أن هذا الإجراء فرضته ضرورات تتعلق بانحباس الأمطار لفترة طويلة.

وأضاف المهندس الحشيش: إن اللجنة أقرت بالتعاون مع شركة كهرباء درعا برنامجاً لتغذية مناطق زراعة القمح بالكهرباء، لزوم تشغيل الآبار الزراعية وسقاية الأراضي، وبالتالي تحسين إنبات محصول القمح.

وشهدت محافظة درعا خلال هذا الموسم أمطاراً متفاوتة وبأوقات متباعدة، وبلغت الكميات المسجلة حسب النشرة المطرية الصادرة عن مديرية الزراعة 96 مم في نوى، و42 مم في تل شهاب، و75 مم في الشيخ مسكين، و94 مم في إزرع، و44.5 مم في درعا، و81 مم في الصنمين، و35.7 مم في بصرى الشام، و161.5 مم في الشجرة، و70.5 مم في طفس و87 مم في مدينة جاسم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency