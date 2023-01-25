تأمين 300 طن من بذار البطاطا للمزارعين في حمص

حمص-سانا

أمن فرع مؤسسة إكثار البذار بحمص 300 طن من بذار البطاطا الأجنبية المستوردة نوع سبونتا للمزارعين في حمص، لزراعتها في العروة الربيعية.

وأوضح مدير فرع المؤسسة المهندس مهدي محمود في تصريح لـ سانا أن البذار سيتم توزيعها على المسجلين من قبل الفلاحين، بسعر الطن الواحد 4.200 ملايين ليرة سورية.

وبين محمود أن فرع المؤسسة باع 334 طناً من بذار القمح المعقمة والمغربلة من مختلف الأصناف للمزارعين المتعاقدين لزراعتها، على مساحة 1400 هكتار، ومن المتوقع أن ينتج عنها 5 آلاف طن من القمح، في حين تم بيع 50 طن بذار شعير لزراعتها على مساحة 270 هكتاراً، يتوقع أن ينتج عنها 500 طن شعير.

يذكر أن المساحة المخططة لزراعة القمح المروي والبعل تبلغ حوالي 39 ألف هكتار، في حين تتجاوز المساحة المخططة للشعير 38 ألف هكتار.

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