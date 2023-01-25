الجيش الروسي يسقط مقاتلة ومروحية وأربع مسيرات أوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المسلحة استهدفت ودمرت خلال الساعات الـ 24 الماضية العديد من المواقع والأهداف العسكرية الأوكرانية بينها مستودعات أسلحة وعربات مدرعة، إضافة إلى إسقاط مقاتلة ومروحية وأربع مسيرات.

وأفادت الوزارة في بيانها اليوم في جمهورية لوغانسك الشعبية بأن الهجوم وقصف طيران الجيش والمدفعية التابعين لمجموعة القوات الروسية للمنطقة الغربية في اتجاه كوبيانسك أسفرا عن أضرار فادحة بوحدات اللواءين الآليين 14 و92 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في ضواحي ماسيوتوفكا وكوبيانسك وغريانيكوفكا في منطقة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي.

ووفقاً للبيان تم قمع محاولات سبع مجموعات تخريب واستطلاع تابعة للقوات الأوكرانية بالقرب من أولشانا وبيريستوفوي بمنطقة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي، مشيراً إلى أن القوات الأوكرانية خسرت خلال يوم كامل في هذا الاتجاه 90 جندياً وثلاث ناقلات جند مدرعة وسيارة عسكرية واثنين من مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز بانزرهاوبيتز2000 ألماني الصنع.

كما هزمت ضربات القوات الجوية للجيش ونيران المدفعية لمجموعة قوات المنطقة الوسطى في اتجاه كراسنو ليمانسك تجمعات القوى العاملة والمعدات التابعة للواء الهجوم الجوي 95 ولواء الدفاع الإقليمي 125 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة ستيلماخوفكا.

وفي جمهورية دونيتسك الشعبية:

أفاد البيان بأن مقاتلة تابعة للقوات الجوفضائية الروسية أسقطت طائرة من طراز سو-27 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من مدينة سلافيانسك، كما تم تدمير أربع مسيرات أوكرانية فوق بيريستوفوي وبلاغوفيشينكا وكيريلوفكا.

وحسب البيان: واصلت وحدات من مجموعة القوات الروسية للمنطقة الجنوبية عمليات هجومية ناجحة، وألحقت أضراراً بقوات العدو في محيط زالزنيانسكوي ودوبوفو-فاسيلفكا وسفيرسك، كما تم تدمير مستودعي ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من رازليف وكونستانتينوفكا، وبلغت الخسائر الإجمالية للعدو لهذا اليوم في هذا الاتجاه 60 قتيلاً وجريحاً من العسكريين الأوكرانيين وناقلة جند مدرعة وشاحنتين بيك أب ومدفع مستا-بي.

وعلى محور زابوروجيه:

جاء في البيان: إن وسائط الدفاع الجوي الروسية أسقطت مروحية من طراز مي- 8 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية نوفوداروفكا، كما تم اعتراض أربعة صواريخ من راجمات صواريخ هيمارس في أجواء بولجي وتاراسوفكا، فيما احتلت وحدات من مجموعة قوات المنطقة الشرقية أثناء العمليات الهجومية المزيد من الخطوط والمواقع، وتمت تصفية أكثر من 60 جندياً أوكرانياً وتدمير ثلاث دبابات ومركبتين قتاليتين مصفحتين وسيارة ومدافع هاوتزر من طراز دي-20.

وعلى محور خيرسون:

جرى بالقرب من دنيبريان وبنيران المدفعية الروسية قمع محاولة التمهيد المدفعي لعبور مجموعات التخريب والاستطلاع البرية إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وتعرضت احتياطيات العدو على الضفة اليمنى للنهر في بلدة نيكولايفكا للضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية، وتم القضاء على ما يصل إلى 30 جندياً أوكرانياً وثلاثة قوارب ومركبتي قتال مشاة.

وأشار البيان إلى أن الطيران العملياتي والتكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات من القوات التابعة للقوات المسلحة الروسية قصف في غضون 24 ساعة 79 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النار ومراكز تجمع القوى العاملة والمعدات العسكرية في 124 مقاطعة.

ووفقاً للبيان تم منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تدمير 377 مقاتلة و204 مروحيات و2948 مسيرة و402 نظام صواريخ مضاد للطائرات و7627 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى و988 مركبة قتالية من راجمات صواريخ متعددة و3906 وحدات مدفعية ميدان وقذائف هاون و8171 من المركبات العسكرية الخاصة.

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